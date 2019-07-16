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Свыше 35% жителей Украины выразили надежду на то, что президент Владимир Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Институтом анализа и прогнозирования.

Отвечая на вопрос «Есть ли у вас надежды, что новый президент Владимир Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему», 35,3% опрошенных сказали, что у них на этот счёт «большие ожидания»,...