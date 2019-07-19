https://static.news.ru/photo/1e2282dc-abf6-11e9-9d01-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Набирающая наибольший процент голосов на выборах в Верховную раду Украины партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» не будет вступать в коалицию с политическими силами Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Петра Порошенко «Европейская солидарность».

С таким заявлением выступил руководитель партии Дмитрий Разумков.

Я своё мнение скажу, я слабо себе представляю такое объединение, — передаёт его слова ТАСС .

По его словам, «Оппозиционная платформа» во время ведения избирательной кампании использовала не соответствующие интересам государства и нацбезопасности методы. Он подчеркнул, что большая часть членов «Слуги народа» не видит будущего у такого объединения.

Как писал News.ru, внеочередные выборы в парламент Украины стартовали 21 июля. По данным экзитополов, партия «Слуга народа», которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, победила и сможет набрать больше 100 мест в украинском парламенте. Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5% голосов). Третье место за «Европейской солидарностью» экс-президента страны Петра Порошенко (8,9%). Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» занимает четвёртое место, заручившись поддержкой 7,6% избирателей.