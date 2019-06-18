https://static.news.ru/photo/fab6be80-91ce-11e9-a389-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Причиной плохого самочувствия канцлера Германии Ангелы Меркель во время визита президента Украины Владимира Зеленского стало обезвоживание. Так она объяснила произошедшее.

Инцидент произошёл во время официальной церемонии при исполнении государственных гимнов. Тело Меркель охватила мелкая дрожь, которая продолжалась больше минуты.

Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо, — приводит слова Меркель РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, изначально входящие в правительственный пул журналисты предположили, что причиной недомогания Меркель могла стать высокая температура воздуха в Берлине. В эти дни она превышает 30 градусов.