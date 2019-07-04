https://static.news.ru/photo/5d9d0702-9ea4-11e9-9fbf-fa163e074e61_1024.jpg Тереза Мэй Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Brexit стал существенной проблемой для союза Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. По её словам, ценности единства британских народов можно отстоять, только «задействовав основные преимущества» Соединённого Королевства.

Такое признание премьер Британии сделала во время выступления в шотландском городе Стерлинг, сообщает ТАСС .

Мэй также заявила, что сторонники единства должны прилагать больше усилий для укрепления связей между частями Британии. В качестве положительного примера она назвала итоги референдума 2014 года о независимости Шотландии. Тогда победу праздновали сторонники сохранения союза.

Ещё одним примером было названо Белфастское соглашение 1998 года. Тогда Лондон пошёл на компромисс и отказался от прямого правления в Северной Ирландии, передав власть местным органам самоуправления.

Ранее News.ru сообщал, что правительство Великобритании не готово к выходу из Европейского союза без сделки 31 октября. Королевству необходимо от шести до восьми месяцев для того, чтобы закупить необходимые медицинские средства на случай «жёсткого» Brexit. Кроме того, руководству страны придётся подготовиться к появлениям пунктов таможенного контроля на границе со странами ЕС, если этого потребует Брюссель.