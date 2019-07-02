Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказала своему отцу и родственникам с его стороны в доступе к сыну Арчи. По её мнению, эти люди могут оказывать на ребёнка плохое влияние.
По словам анонимного источника, женщина считает, что в её жизни нет места для родни по этой линии, передаёт
Сейчас она считает отцом свёкра принца Уэльского Чарльза, который пытается оберегать девушку от прессы. Он даже прозвал невестку Вольфрам, подчёркивая её жёсткий характер.
У неё (Меган Маркл. — News.ru) крепкий брак с [принцем] Гарри, и она дала очень ясно понять, что хочет, чтобы на [сына] Арчи оказывали только положительное влияние, — отметил собеседник журналистов.
Ранее News.ru писал о том, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл потратили на ремонт загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре более $3 млн (2,4 млн фунтов стерлингов). Деньги на переоборудование жилища пара взяла из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании. При этом на свои личные средства супруги купили новую мебель и необходимую технику.