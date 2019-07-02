https://static.news.ru/photo/13a257f6-9cc4-11e9-b5e0-fa163e074e61_1024.jpg Меган Маркл Фото: Pool/ZUMAPRESS.comPool/ZUMAPRESS.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказала своему отцу и родственникам с его стороны в доступе к сыну Арчи. По её мнению, эти люди могут оказывать на ребёнка плохое влияние.

По словам анонимного источника, женщина считает, что в её жизни нет места для родни по этой линии, передаёт Daily Mail .

Сейчас она считает отцом свёкра принца Уэльского Чарльза, который пытается оберегать девушку от прессы. Он даже прозвал невестку Вольфрам, подчёркивая её жёсткий характер.

У неё (Меган Маркл. — News.ru) крепкий брак с [принцем] Гарри, и она дала очень ясно понять, что хочет, чтобы на [сына] Арчи оказывали только положительное влияние, — отметил собеседник журналистов.

Ранее News.ru писал о том, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл потратили на ремонт загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре более $3 млн (2,4 млн фунтов стерлингов). Деньги на переоборудование жилища пара взяла из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании. При этом на свои личные средства супруги купили новую мебель и необходимую технику.