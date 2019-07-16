https://static.news.ru/photo/69c64ab4-a7f2-11e9-b7bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по политике безопасности Федерика Могерини призвала Россию в полной мере сотрудничать с текущим расследованием катастрофы малайзийского боинга MH17. Она заявила, что Москва должна признать свою вину в крушении.

Кроме того, Могерини подчеркнула, что Брюссель полностью уверен в независимости и профессионализме юридических процедур, которые будут проводиться в будущем, передаёт « Новороссия ».

Ранее News.ru писал, что международная группа экспертов, занимающаяся расследованием причин катастрофы малайзийского Boeing MH17, назвала имена причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также Леонид Харченко с Украины.