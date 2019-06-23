https://static.news.ru/photo/09c945ee-95d7-11e9-b6cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Esch, J./Arco Images GmbH/Global Look Press

Грызуны вынудили королеву Великобритании Елизавету II покинуть Букингемский дворец в Лондоне. В резиденции монаршей семьи наблюдается нашествие крыс.

Королева Великобритании Елизавета II была «в ужасе» от нашествия крыс, из-за чего покинула резиденцию, пишет The Sun .

После того, как грызуна обнаружили на королевской кухне, для борьбы с незваными гостями во дворец пригласили представителей специализированных служб.

Первоначальную подготовку по предотвращению распространения мышей и крыс ранее прошёл персонал королевской резиденции.

Как писал News.ru, 8 июня Елизавета II отпраздновала свой 93-й день рождения. В честь этого события в Лондоне прошёл военный парад.