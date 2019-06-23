Грызуны вынудили королеву Великобритании Елизавету II покинуть Букингемский дворец в Лондоне. В резиденции монаршей семьи наблюдается нашествие крыс.
Королева Великобритании Елизавета II была «в ужасе» от нашествия крыс, из-за чего покинула резиденцию, пишет
После того, как грызуна обнаружили на королевской кухне, для борьбы с незваными гостями во дворец пригласили представителей специализированных служб.
Первоначальную подготовку по предотвращению распространения мышей и крыс ранее прошёл персонал королевской резиденции.
Как писал News.ru, 8 июня Елизавета II отпраздновала свой 93-й день рождения. В честь этого события в Лондоне прошёл военный парад.