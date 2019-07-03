Блогер объяснил, что видит в таком развитии событий возможность заработать дополнительную известность.
Господи, да будет воля Твоя. Если ЦВК меня снимет - это будет таким пиаром, который я никогда не смог бы купить даже за 100 млн долларов. Такой усиленной работы над усилением позиций политсилы я не помню. Вообще не помню, никогда такого не было pic.twitter.com/JUxiZVPZv7
Как писал News.ru, ранее политические активисты Украины объявили, что на площади Независимости в Киеве пройдут новые акции протеста в связи с регистрацией Шария в качестве кандидата в депутаты Рады. Кроме того, оппозиционеры недовольны аналогичным решением Центризбиркома по кандидатуре Клюева. По мнению организаторов демонстраций, эти люди последние пять лет не жили на территории страны, а значит, не имеют законных прав на участие в избирательном процессе.