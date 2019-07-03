https://static.news.ru/photo/afbc7cb6-9dd2-11e9-98df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Shariy/commons.wikimedia.org

Решение Центральной избирательной комиссии Украины о регистрации блогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады отменено.

Об этом сообщил сам политик, сопроводив информацию радостным возгласом.

Ееееееееесть!!!!! Шария сняли! Одобряю, — написал он в своём Twitter .

Ееееееееесть!!!!! Шария сняли! Одобряю. Закон есть закон pic.twitter.com/flaeoDhVXa — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 3 июля 2019 г.

Блогер объяснил, что видит в таком развитии событий возможность заработать дополнительную известность.

Господи, да будет воля Твоя. Если ЦВК меня снимет - это будет таким пиаром, который я никогда не смог бы купить даже за 100 млн долларов. Такой усиленной работы над усилением позиций политсилы я не помню. Вообще не помню, никогда такого не было pic.twitter.com/JUxiZVPZv7 — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 3 июля 2019 г.

Также он заявил, что аналогичное решение принято по поводу кандидатуры бывшего руководителя администрации президента Андрея Клюева.

Полностью поддерживаю отказ Клюеву! Давайте Шария теперь! — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 3 июля 2019 г.

Как писал News.ru, ранее политические активисты Украины объявили, что на площади Независимости в Киеве пройдут новые акции протеста в связи с регистрацией Шария в качестве кандидата в депутаты Рады. Кроме того, оппозиционеры недовольны аналогичным решением Центризбиркома по кандидатуре Клюева. По мнению организаторов демонстраций, эти люди последние пять лет не жили на территории страны, а значит, не имеют законных прав на участие в избирательном процессе.