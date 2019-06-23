https://static.news.ru/photo/91b3a3e6-95af-11e9-ba8c-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обладатель званий «Почётный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC, ныне мэр Киева Виталий Кличко рассказал, о чём беседовал с новым президентом Украины Владимиром Зеленским после инаугурации последнего.

Я подчеркнул, и это не является тайной: в отношении Киева существует большая дискриминация по распределению бюджетных средств — у нас 60% с налога на доходы физических лиц забирает центральный бюджет, в то время как у других городов — 40%, — приводит слова городского главы « Главком ».

Помимо этого, Кличко заявил, что по-прежнему остаётся в прямом контакте с Зеленским.

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского прошла 20 мая.

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