Это личное дело Фёдора. Если человек хочет продолжать, он имеет на это право, если не хочет — пусть завязывает. Он уже всего достиг, всем всё доказал. На его примере воспитано много бойцов. Не нам судить его. Если он имеет силы ещё драться и возможность получать за это хорошие гонорары, то можем за него только порадоваться, — рассказал Бутенко News.ru.