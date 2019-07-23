https://static.news.ru/photo/c3945b08-ad4c-11e9-b6d5-fa163e074e61_1024.jpg Мурат Гассиев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тренер российского боксёра-тяжеловеса Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал о травме, которая помешала воспитаннику принять участие в бою с Джоем Давейко и его адаптации к тяжёлому весу.

Мы очень расстроились, потому что Мурат в течение нескольких месяцев проходил подготовку во Владикавказе, проходил спарринги. Травма плеча получилась очень неожиданной для нас. Сейчас Мурат прилетел в Германию, где обследуется и в ближайшее время мы узнаем, сколько времени ему нужно на восстановление, — рассказал Сланов корреспонденту News.ru.

Также тренер отметил, что при переходе в тяжёлый вес Гассиев не стал набирать дополнительную мышечную массу и весит те же 102-103 кг.

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