В предстоящий уик-энд UFC проведёт первый в истории турнир в Уругвае. Возглавит его бой перуанки с русскими корнями родом из Киргизии Валентины Шевченко и Лиз Кармуш, открытой лесбиянки, нанёсшей ей первое поражение. Также Алексей Кунченко проведёт очередной бой в погоне за победной серией Хабиба Нурмагомедова.

Нет интриги — придумай реванш

С открытием женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко воцарилась там всерьёз и надолго и попросту не знает достойных соперниц. Лишь поднявшаяся к ней экс-королева первого наилегчайшего веса Йоанна Енджейчик смогла оказать хоть какое-то сопротивление. В остальном соперницы не годятся Пуле и в подмётки, а потому организовывать новые чемпионские бои для неё становится всё сложнее и сложнее. Уже поговаривают, что следующей на ступеньку вверх готова подняться Джессика Андраде, намеренная объединить в руках два чемпионских пояса, а там и третий поединок с Амандой Нуньес подоспеет.

Чтобы на нынешнем безрыбье найти Валентине хоть какое-то противостояние с интригой, из закромов достали опытную американку Лиз Кармуш, которая девять лет назад нанесла чемпионке первое поражение в карьере. После этого Шевченко проигрывала только Нуньес. Тот бой в никому не известной организации C3 Fight, запись которого даже не сохранилась в свободном доступе, был остановлен во втором раунде ввиду рассечения у Валентины. Этот бой стал для многократной чемпионки мира по тайскому боксу первым за четыре года по правилам ММА, в то время как её соперница была в тонусе и одержала четыре победы в этом же году.

Валентина тогда и не мечтала о UFC и статусе лучшего в мире бойца ММА. Она коллекционировала медали в тайском боксе и кикбоксинге, а уже позже закрепилась в ММА в статусе легенды этого спорта. Более того, бой с Кармуш Пуля приняла на коротком уведомлении буквально за неделю и не была готова даже на 70 процентов, потому воспринимать его результат спустя девять лет как какой-то фактор в пользу претендентки было бы нелепо.

Есть ли шанс у Кармуш?

На самом деле интриги в этом противостоянии нет никакой, кроме той, сколько раундов продержится Кармуш. Скорее всего, развязка наступит ближе к середине боя. Американку сложно назвать лидером в этом дивизионе. Свой дебютный бой она проиграла в нём Алексис Дэвис, а затем взяла верх над Дженифер Майей и чешкой Люси Пудиловой, которую недавно сестра Шевченко одолела досрочно. Это явно не уровень Валентины, а потому уповать можно только на чудо сродни победы Руиса над Джошуа.

Лиз Кармуш Jason Silva/Global Look Press

Кроме того, Кармуш уже 35 лет и её карьера медленно движется в сторону заката, в то время как Валентина ещё находится на пике и с каждым боем добавляет опыта и мастерства. Букмекеры не случайно оценивают шансы американки как 1 к 8, а то и 1 к 10, а сам бой возглавил не номерной турнир, как обычно происходит с титульными поединками, а шоу поскромнее. Конечно, для России и это стало бы мегасобытием, но Уругваю в этом плане повезло больше.

Разменяет ли Кунченко третий десяток?

20 побед на старте карьеры удавалось одержать только трём российским бойцам, выступающим на высоком уровне. Хабиб Нурмагомедов никому не проигрывает и после завоевания чемпионского пояса UFC и намерен продлить серию до 30 боёв. Виталий Минаков оступился на числе 21, но успел стать чемпионом Bellator, а Алексей Кунченко хоть и готов разменять третий десяток, пока так и не добился статуса топового бойца. Победа над бразильцем Гилбертом Бёрнсом если не включит его в рейтинги, то позволит хотя бы в следующем бою встретиться с рейтинговым бойцом. Тем более что времени у 35-летнего тюменца не так много.

Дело в том, что Алексей поздно начал свою профессиональную карьеру — только в 29 лет. До этого он был кикбоксером средней руки и призёром чемпионата России по ММА среди любителей. Большой шаг вверх ему помогли сделать совместные тренировки с Александром Шлеменко, но после подписания в UFC, где Алексей уже выиграл два боя, он решил двигаться дальше и сменить тренировочный лагерь.

В бою с Бёрнсом Кунченко небольшой фаворит, однако его глобальные перспективы в UFC стоит оценивать осторожно. Во-первых, полусредний дивизион полон более физически одарённых и крупных парней, которые оккупировали все верхние ступени рейтингов и выдают яркие шоу вроде недавнего прыжка коленом Хорхе Масвидаля или рубки Колби Ковингтона с Робби Лолером. Во-вторых, Кунченко не назовёшь очень зрелищным бойцом. Он обладает хорошей выучкой, позволяющей использовать слабые стороны соперника и добиваться результата, но в последних семи боях только дважды побеждал досрочно, да и пока ни разу не дрался в Америке, куда ещё надо визу получить, что в свете последних событий не так просто. Впрочем, чтобы хотя бы дойти до топов, Кунченко надо побеждать бразильца и желательно делать это уверенно.