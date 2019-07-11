Тимофей Настюхин шокировал мир ММА весной, жёстко нокаутировав экс-чемпиона UFC Эдди Альвареса в первом раунде Гран-при ONE. Сейчас он готовится пройти полуфинальный барьер, мечтает о реванше в финале и чемпионском титуле. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал об особенностях боёв в Азии, казахских корнях и специальной премии за победу над Альваресом.

— Вы дольше всех россиян выступаете в ONE, чьи турниры сейчас показывают и на российском телевидении. В чём отличия этой организации от UFC и российских промоушенов?

— Они сейчас сделали уклон на К-1 и муай-тай, проводят бои по К-1 в четырёхунцовых перчатках. Поэтому часть поединков проходит в ринге, а часть в клетке. Основное их отличие — строгие правила весогонки. Наш вес контролируют за три дня до боя и только по результатам их контроля допускают до боёв. Каждый день должен быть в норме вес и количество воды в организме. Обезвоживание запрещёно. Если воды в организме мало, бойца заставляют пить воду и только потом ставят на весы.

— В таких условиях все выступают на категорию выше и вы как легковес можете весить 77 кг?

— Именно так.

— Как относитесь к тому, что в партере разрешают бить коленями и ногами?

— Соккер-кики в голову сейчас отменили. Ногой можно бить только в корпус, зато разрешают бить коленом в голову и локтями под прямым углом, что запрещено в UFC. Правила дают всем равные возможности, поэтому я не возражаю против более жёстких правил.

— Вам нравится формат Гран-при?

— Это очень интересный формат. К тому же победитель получит отдельный пояс чемпиона Гран-при, а потом сможет встретиться и с сами чемпионом за объединённый титул.

— Как победа над Эдди Альваресом изменило вашу жизнь? Следующим утром проснулись звездой?

— Не то, чтобы звездой, но подписчиков прибавилось, интерес ко мне увеличился, было много поздравлений. ONE всегда относились и относятся ко мне хорошо.





— Расскажите, что за специальную премию они вам выписали?

— 50 тысяч долларов. Мне её выписал сам Чатри Ситьодтонг (глава компании ONE. — прим. News.ru). Когда я вышел из клетки, он подошёл и сказал: «Выпишите этому парню бонус за бой вечера». Такого раньше не было. За всю историю организации мне первый раз выписали такой бонус, что меня очень порадовало.

— Альварес недооценивал вас? Не воспринимал, как серьёзного соперника?

— Думаю, да. Он когда пришёл в ONE, выложил пост со всеми своими поясами (UFC, Bellator) и сказал, что идёт за следующим трофеем в свою коллекцию. Я был лишь ступенькой на его пути, он не брал меня в расчёт.

— Реванш ему дадите?

— Если он сам и организация захотят этого, я буду только рад подраться с ним ещё раз.

— Ваш соперник по полуфиналу Онорио Банарио проиграл Лоуэну Тайнанесу, с которым вы должны встретиться. Как после такой замены самому избежать недооценки соперника?

— Я никогда не переоценивал или недооценивал своих оппонентов. На каждый бой я настраиваюсь всегда одинаково. И к этому бою я очень серьёзно готовлюсь, разбираю соперника. В стилистическом плане он для меня гораздо удобнее Тайнанеса, потому что ярко выраженный ударник, почти не борется. Бой у нас пройдёт в ринге. Он не такой мощный как американец.

— В случае победы вас ждёт реванш с Сайгидом Арсланалиевым, которому вы проиграли. Насколько важно для вас с ним поквитаться и что стало причиной поражения в том бою?

— Там я пропустил удар непонятно откуда. Так и не понял, как он прилетел. Я немного расслабился и не ожидал, что он сможет так ударить из такого поражения. Но я не оспариваю его победу и его заслугу. Я сам виноват в своём поражении. Но очень сильно хочу взять реванш и доказать ему, себе и всем, что это был просто лаки-панч.

Тимофей Настюхин/vk.com

— Как сейчас проходит ваша подготовка?

— Как всегда на последний этап приезжаю на месяц в Таиланд в зал Tiger Muay Thai, где всегда много разнообразных спарринг-партнёров со всего мира. К данному бою мне помогают готовиться бойцы UFC Рафаэль Физиев и Нордин Талеб, который будет драться с Муслимом Салиховым в Абу-Даби. На днях должен приехать Дамир Исмагулов.

— У Арсланалиева будет преимущество. Так как его бой прошёл раньше, у него больше времени на подготовку. Вам хватит двух месяцев после полуфинала?

— Хватит. Надо просто не выключаться. Главное закончить без травм этот бой, чтобы не было необходимости лечиться. Постараюсь грамотно провести поединок, а дальше проведу два месяца в том же боевом режиме.

— У вас казахские корни. Казахстанские болельщики воспринимают вас как своего?

— Я представляю Россию, хоть у меня мама казашка. Но это вызывает у многих интерес. Часто спрашивают, кто я по нации. В Казахстане ко мне не маленький интерес. Это приятно, но я выступаю за Россию и представляю свою страну на международной арене.

— После победы над Альваресом к вам был интерес со стороны крупных российских компаний и UFC?

— Такого не было, потому что я на контракте с ONE. Все бойцы, которых заявили в Гран-при, должны были подписать новый контракт, поэтому у меня он ещё будет действовать определённое время. Пока все мои планы связаны с ONE, хочу выиграть Гран-при и стать чемпионом этой организации, а дальше будет видно.