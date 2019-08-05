Козыри Фьюри — молодость, антропометрия и неудобство. Он менее комбинационный боксёр, но очень мощный, умеет хорошо вязать. На стороне Саши опыт, понимание, с кем он боксирует. После операции на локте у Саши была большая пауза, и это будет первый бой, поэтому мы с командой решили посмотреть его в деле с таким соперником до большого боя, — рассказал Иванов News.ru.