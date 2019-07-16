Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что 12 октября на турнире в Москве состоится дебют в смешанных единоборствах известного боксёра первого тяжёлого веса Дмитрия Кудряшова, который выступит в главном бою вечера. Мы связались с Кудряшовым для того, чтобы уточнить у него эту информацию.

— Дмитрий, вы действительно решили попробовать свои силы в ММА и будете драться в Fight Nights?



— Пока это всё это находится только в рамках обсуждения, никакой конкретики пока нет.

— Но если вы участвуете в этом обсуждении, значит, смешанные единоборства вам интересны?



— Мне вообще интересны единоборства. Я люблю соревноваться, и не важно по каким правилам.

— Вы уже отрабатывали борьбу на тренировках?



— У меня есть соответствующая база. Я мастер спорта по рукопашному бою. Там тоже смешанные правила, и многие выходцы из рукопашного боя участвуют в боях по ММА.





— Вы так разочаровались в боксе после поражения от Илунги Макабу?



— Нет. Я не завершаю карьеру боксёра, а поражения случаются у всех. В данном случае у меня была травма носа. После того как судья отвёл меня к врачу, он предупредил, что даст ещё раунд и остановит бой, так как не может рисковать моим здоровьем. Раунд продолжился, а после этого он остановил встречу.

— Следующий поединок Макабу должен провести с Алексеем Папиным. Как оцените шансы нашего соотечественника?



— У него большие шансы. Главное подойти с холодной головой. Если Алексей зацепит Макабу, он упадёт также, как и все остальные.

— В чём главная угроза конголезца?



— У него очень мощный удар с левой. Нужно просто боксировать с холодной головой и не давать Макабу моментов, чтобы развить свою атаку.

— В выборе следующего поединка будете отдавать предпочтение боксу или смешанным единоборствам?



— Я боксёр, и пока ни о каком переходе в ММА речи не идёт.

— В переговорах с Fight Nights речь идёт о разовом выступлении?



— Этого выступления может и не быть. Мы ещё ни о чём толком не договаривались.

— На прошлой неделе Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. Это решение стало для вас сюрпризом?



— Это логичное решение Дениса. Уже миллион раз говорили, что он всем всё доказал, стал одним из самых популярных боксёров России, был у всех на устах. Кому-то нравились его бои, кому-то не нравились, но о нём всегда говорили. Он оставил свой след в истории профессионального бокса России. Он заслуженный человек, который выиграл всё, что хотел, и как боксёр реализовал себя полностью. Теперь его ждёт другая, не менее интересная жизнь. У него большая семья, есть кому отдавать свою энергию.

— В предстоящий уик-энд состоится звёздный бой в полусреднем весе между легендарным Мэнни Пакьяо и непобеждённым Кейтом Турмагом. Кому отдаёте в нём предпочтение?



— Если бы это было чуть ранее, я бы сказал, что фаворит Турман. Сейчас я всё-таки думаю, что Пакьяо разберёт его на классе. Мэнни отлично показал себя в последнем бою с Эдриеном Бронером. Видно, что он ещё может боксировать на высоком уровне, поэтому я думаю, что Турману придётся непросто.