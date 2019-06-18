В минувший уик-энд лучший российский тяжеловес в истории ММА Фёдор Емельяненко объявил о продолжении карьеры и подписании контракта с Bellator. Его ждёт грандиозный прощальный тур и выступление в России, при этом драться Емельяненко будет уже не с опасными молодыми соперниками, а со своими сверстниками, где вполне способен показать былую мощь и удаль.

Уйти нельзя остаться

После сокрушительного поражения нокаутом от Райана Бейдера в финале Гран-при тяжеловесов в Bellator Фёдор Емельяненко взял долгую паузу, но уже во время нашей беседы на чемпионате России по ММА намекнул, что решение об уходе не принято и он ждёт предложения от Скотта Кокера. В итоге легендарный боец подписал новый контракт с организацией, и речь идёт не об одном прощальном бое, а о полноценном туре.

Эта новость добавит кому-то из фанатов Последнего Императора радости, а кому-то и седых волос. Выступления Емельяненко после трёхлетнего перерыва и пересечения 40-летнего рубежа неоднозначно оцениваются фанатами ММА. Многие из них призывают легендарного бойца поберечь здоровье и повесить перчатки на гвоздь. Если на таких же ветеранов вроде Фрэнка Мира и Чейла Соннена у Фёдора ещё хватает пороха, то более молодых конкурентов — Райана Бейдера и Мэтта Митриона — он уже не тянет.

instagram.com/fedoremelianenkoofficial

В такой ситуации нужно выбрать баланс между ярким окончанием карьеры и очередным конкурентным вызовом, который может завершиться плачевно для бойца, уже не способного держать удар, как раньше. Бейдер нокаутировал Фёдора с левой, сопроводив серьёзный звон «хрусталя» в его челюсти. Но Фёдор всегда подчёркивал, что остаётся бойцом в душе и готов драться, пока есть силы.

Прощальный тур

Глава Bellator Скотт Кокер подчеркнул, что согласился на условия легендарного бойца, а значит, речь идёт о совокупном заработке за бой не менее миллиона долларов, а сам тур может включить три выступления в Японии, США и России — странах, где Емельяненко наиболее известен и до сих пор располагает колоссальной фанатской базой. В этом плане Bellator может предложить ему более выгодные условия, чем UFC, так как лига специализируется на боях легенд, разменявших пятый десяток и не способных уже конкурировать с топовыми претендентами.

Турнир в Японии может быть организован уже в конце этого года в рамках совместного новогоднего шоу компаний Bellator и RIZIN. После скандала с участием в бойцовском бизнесе якудза — японских мафиозных группировок — лига PRIDE, где Емельяненко сделал себе имя, прекратила своё существование, а сильнейшая на сегодня лига RIZIN не может организовывать грандиозные турниры с участием сильнейших бойцов, а потому помощь от американских партнёров японцам необходима.

Кто будет соперником Фёдора?

Уже сейчас очевидно, что это будут бойцы из той же «ветеранской лиги». В Японии он мог бы подраться с кем-то из легенд PRIDE, например, Вандерлеем Силвой, Куинтоном Джексоном, Джошем Барнеттом или Мирко Филиповичем. Последний пережил сердечный приступ после боя с Роем Нельсоном и объявил о завершении карьеры, но сколько раз уже Крокоп уходил и возвращался. Если врачи дадут добро и сам боец получит достойное предложение, он будет готов принять финальный реванш.

Джош Барнетт и Федор Емельяненко. Архивное фото Ed Mulholland/Global Look Press

Бой с Барнеттом может случиться чуть позже, так как американец хотел бы провести первый поединок в США. С Фёдором их связывают давние приятельские отношения, а поединок дважды срывался. Сначала Барнетт выбыл из-за травмы из чемпионского боя за пояс PRIDE, а затем не состоялся их поединок на турнире Affliction 3 из-за положительной допинг-пробы у американца. Также желание сразиться с Емельяненко выразил Сергей Харитонов. Фёдор не раз говорил, что не хотел бы драться с соотечественником, но бой двух российских легенд ММА мог бы украсить турнир Bellator в Москве.

Что ждёт Bellator в России?

Разговоры о дебюте второго мирового промоушена в нашей стране идут уже более года. В лиге сейчас выступают девять россиян — Fedor-team в полном составе (Емельяненко, Вадим Немков, братья Токовы, Кирилл Сидельников и Валентин Молдавский), а также Харитонов, Андрей Корешков и Виталий Минаков. К ним можно добавить украинца Ярослава Амосова, который тренируется в России, и создать полноценный кард.

Как стало известно News.ru, турнир может пройти в 2020 году в Москве или Санкт-Петербурге, Фёдор Емельяненко вместе со своей командой примет участие в его организации. Это выступление и должно стать прощальным для Фёдора. И как бы фанаты сейчас ни относились к его поединкам, своим вкладом в популяризацию ММА в России, результаты которой мы сейчас ощущаем в полной мере, он заслужил делать в клетке всё, что захочет, главное, чтобы здоровье не подвело.