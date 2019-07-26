Президент старейшей российской организации, проводящей бои по правилам ММА, M-1 Global Вадим Финкельштейн в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о ближайших турнирах организации, уходе Артёма Фролова, желании провести реванш Александр Шлеменко — Бруну Силва, прощальном туре Фёдора Емельяненко и почему в боксе гораздо больше летальных исходов, чем в ММА.

— Почему предстоящий турнир в Китае 3 августа пройдёт без титульных боёв вашей организации?

— Это спорт, и от травм здесь никто не застрахован. Хорошо, что мы смогли найти достойные замены. Рынок в Китае нам интересен. Мы планируем в этом году там провести ещё два турнира. У нас есть пул бойцов из 70--80 человек высокого уровня, которые позволяют нам организовывать турниры чаще, поэтому ведём переговоры с потенциальными партнёрами. По-хорошему, надо проводить 15--20 турниров в год. Мы постепенно идём к этому.

— В августе у вас будет и второй турнир в Оренбурге. Там что ожидаете?

— В главном бою вечера свой титул будет защищать ученик Александра Шлеменко Роман Богатов, который после этого может подписать контракт с UFC. Также ведут переговоры наши другие чемпионы Шавкат Рахмонов и Нейт Лэндвер, проведшие успешные защиты пояса. Наше соглашение с UFC действует, и мы хотели бы задействовать и наших бывших бойцов, которые уже подписали контракт с ними, в частности рассматривали возможность выступления в Оренбурге Дамира Исмагулова, но он получил предложения боя от UFC, и мы решили отложить его выступление.

— Другой ваш бывший чемпион Артём Фролов подписал недавно контракт с ACA. Не пытались его удержать?

— Он хороший боец, которого мы ценили, но в какой-то момент мы не смогли найти ему подходящего соперника и сделать интересное предложение, и он ушёл выступать в RCC, а затем оказался в ACA. Если бойцу предлагают лучшие условия где-то ещё, мы идём навстречу.

— Александр Шлеменко сказал, что ведёт переговоры о следующем бое, но не с RCC и не с UFC. Может, с вами?

— У нас есть интерес к Александру. Я бы хотел сделать ему бой реванш с Бруну Силвой, но сейчас надо понять его статус в UFC. Он сдал положительный тест на допинг, но пока по этому делу не вынесен вердикт и непонятно, на чём его поймали. Но мне интересно провести его бой со Шлеменко, и я готов привлекать спонсоров под его организацию.

— Чуть больше месяца остаётся до боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Насколько американец опасен для чемпиона и каким вам видится расклад сил в этом бою?

— Все соперники на таком уровне опасны. Надеюсь, что Хабиб выиграет, потому что он крепкий и умный боец и имеет достаточный опыт встреч с топовыми оппонентами.

— Что думаете по поводу прощального тура Фёдора Емельяненко и его возможного боя в Японии на Новый год с Квинтоном Джексоном?

— Думаю, этот бой будет интересен и в Японии, и в России. Если Фёдор чувствует в себе силы выступать, то имеет на это право. Бой с Джексоном будет интересен, потому что это две легенды PRIDE. Болельщики со стажем любят их обоих. Интересно только, будут они делать этот поединок в ринге, как принято в Японии, или в клетке Bellator.

— В последних боях Фёдору было трудно конкурировать с более молодыми соперниками. Поединки с легендами — беспроигрышный вариант для завершения карьеры?

— Однозначно. С бойцами своего возраста Фёдор способен по-прежнему конкурировать, и это было бы более честно. Он уже всем всё доказал в этом спорте и может выступать в своё удовольствие.

— Главное, чтобы это не шло во вред здоровью. Что думаете о частых гибелях боксёров на ринге, в частности о смерти вашего земляка Максима Дадашева?

— Бокс вообще более опасный вид спорта, чем ММА, потому что там сделан акцент исключительно на удары рук на протяжении всех 12 раундов. К тому же десятиунцевые перчатки усиливают жёсткость ударов в сравнении с ММА, где бьются в облегчённых перчатках. Такой удар более тупой, но приносит больший урон для мозга. 12 раундов получать по голове — это серьёзная нагрузка. Вы обратите внимание, что в ММА смертельные случаи случаются гораздо реже.

— Но в ММА не отсчитывают нокдауны и не дают бойцу восстановиться.

— Так это имеет и обратную сторону. Соперник тут же заканчивает бой, и он не получает дополнительного урона. Если боец сильно потрясён, поединок будет остановлен. В боксе отсчитывают нокдауны и позволяют продолжать бой. Я считаю его более жёстким видом спорта.

— Вы были знакомы с Максимом Дадашевым?

— Нет, всё-таки в ММА и боксе разные структуры, а нам даже ближе тайский бокс, потому что тайбоксёры чаще переходят в наш вид спорта, чем выходцы из классического бокса. У них более богатый технический арсенал, и им проще адаптироваться к смешанным поединкам. Любое единоборство — жёсткий вид спорта, и боец, выходящий на схватку, априори рискует, но бокс по степени опасности, согласно статистике, наиболее опасен. Даже во время спаррингов в шлемах боксёры всё равно получают серьёзный урон, который с годами только накапливается. В ММА эта угроза для головного мозга всё-таки намного меньше.