https://static.news.ru/photo/7b284d88-a154-11e9-ae54-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Тони Фергюсон прокомментировал предстоящий 7 сентября в Абу-Даби поединок за чемпионский титул в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Нурмагомедов сумеет перевести бой в партер и победить Дастина. Если ты окажешься на полу с Хабибом, игра для тебя закончена, — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.com.

Сам Тони Фергюсон, одержавший в UFC 11 побед подряд, является наиболее вероятным претендентом на встречу с победителем боя Нурмагомедова и Порье.

Как сообщал News.ru, отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов оценил возможность встречи сына с Нейтом Диасом.