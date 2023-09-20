Звезда «Гарри Поттера» после смерти оставил наследство в 5 млн фунтов Актер Робби Колтрейн оставил после своей смерти состояние в 5 млн фунтов

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Робби Колтрейн

Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, оставил после своей смерти состояние почти в 5 млн фунтов, пишет Daily Mirror. По данным издания, умерший осенью 2022 года в возрасте 72 лет Колтрейн написал завещание, распределив имущество между родственниками. Большую часть наследства актер оставил детям Спенсеру и Элис, сестре Энни Рей, крестнику, бывшей жене Роне Геммелл и другу Гордону Буллоку, говорится в сообщении.

В завещании, подписанном в 2021 году, указано, что актер владел недвижимостью и автомобилями в Шотландии, Лондоне и Испании, а также впечатляющим портфелем акций. Большая часть его состояния будет передана в доверительное управление в пользу детей. 450 тыс фунтов отойдет его сестре и 250 тыс фунтов крестнику, — пишет издание.

Сообщается, что Колтрейн собрал большую коллекцию автомобилей, античных скульптур и произведений искусства, которые теперь отойдут его наследникам. Колтрейн также подарил модель лодки «Аквитания» музею Риверсайд в Глазго для публичного показа.

Ранее в семье Сергея и Алины Поттер из Кемерово родился мальчик, которого назвали Гарри. Как утверждают сами родители, они не являются фанатами франшизы о волшебнике, однако в вопросе выбора имени не колебались. По словам пары, никаких проблем с именем у ребенка в будущем не будет.

До этого россияне рассказали, какого киногероя хотели бы видеть своим начальником. Большинство отдали предпочтение героям картин «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны» — Глебу Жеглову и Отто фон Штирлицу. Второе место разделили Железный Человек Тони Старк и доктор Грегори Хаус из одноименного сериала.

Далее по популярности следуют Джек Воробей из эпопеи «Пираты Карибского моря», шпион Джеймс Бонд, главный редактор модного журнала Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит «Прада», доктор Быков из сериала «Интерны», героиня оскароносной ленты «Москва слезам не верит» Екатерина Тихомирова, Терминатор, Капитан Америка Стив Роджерс, герой фильма «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт, Остап Бендер, следователь Мария Швецова из сериала «Тайны следствия», директор школы магов Альбус Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере и ряд других.