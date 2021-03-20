Жители США и Китая против проведения Олимпиады этим летом

https://static.news.ru/photo/8febe2ca-8a05-11eb-9468-96000091f725_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

За отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году выступает большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея. Это связано с продолжающейся пандемией коронавируса. Данные социологического опроса, проведённого Японским исследовательским институтом СМИ, приводит ТАСС.

По результатам опроса, больше всего противников проведения Игр в Таиланде — повторный перенос или отмену поддерживают 95,5% жителей страны. На втором месте Южная Корея — 94,7%, замыкает тройку Китай — 82,1%. Против Игр этим летом высказались 74,4% жителей США и 70,6% французов.

Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) принял решение провести запланированные на лето Игры без зрителей из-за границы из-за распространения коронавируса. Стоимость уже приобретённых билетов иностранным болельщикам пообещали вернуть.

Иностранные болельщики купили примерно 630 тысяч билетов. Об этом писал NEWS.ru.