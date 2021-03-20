Жители США и Китая против проведения Олимпиады этим летом

За отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году выступает большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея. Это связано с продолжающейся пандемией коронавируса. Данные социологического опроса, проведённого Японским исследовательским институтом СМИ, приводит ТАСС.
По результатам опроса, больше всего противников проведения Игр в Таиланде — повторный перенос или отмену
Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) принял решение провести запланированные на лето Игры без зрителей из-за границы из-за распространения коронавируса. Стоимость уже приобретённых билетов иностранным болельщикам пообещали вернуть.
Иностранные болельщики купили примерно 630 тысяч билетов. Об этом писал NEWS.ru.