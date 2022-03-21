Житель Италии заявил, что ему заблокировали счета из-за жены-россиянки

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МИД России вызвал посла США в РФ Джона Сaлливана и вручил ему ноту протеста. Неприемлемые заявления президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине cтавят отношения стран на грань разрыва, приводит ТАСС заявление ведомства. Ранее глава Белого дома заявил, что считает российского лидера «воeнным преступником».

21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо...