Житель Италии заявил, что ему заблокировали счета из-за жены-россиянки
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:56, 21 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Жителю Италии и его жене-россиянке, не предупредив об этом, заблокировали банковские счета, сообщает издание «Народные Новости». Мужчина отметил, что они всегда оплачивали счета и налоги.
Мне и моей русской жене заблокировали счёт без предупреждения, только потому что моя жена — русская. В Италии так много говорят о свободе, о демократии, о мире, отправляя при этом оружие на Украину, вооружая Украину. При этом все убеждают, что нужен мир. У меня дрожит голос, потому что я очень взволнован. Потому что невозможно в стране, в которой так много говорят о свободе, блокировать счёт человеку, только потому что он русский, — сказал он.
Мужчина добавил, что считает блокировку диктатурой, и напомнил об отключении в Европе российского телевидения.
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