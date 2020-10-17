Жириновский пристыдил американцев за Трампа

https://static.news.ru/photo/6c8892e6-113e-11eb-884e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал президента США Дональда Трампа слишком беспечным. По его мнению, такой кандидат должен с треском проиграть выборы.

Америка — позор! Такой президент должен с треском проиграть выборы! Если ты, президент, не можешь себя защитить?! — цитирует Жириновского телеканал НТВ.

Причиной бурной реакции Жириновского стало заражение Трампа коронавирусом. По словам лидера ЛДПР, президент США не имеет права на такую беспечность.

Жириновский добавил, что если бы Трамп обратился, то он бы помог ему с прививкой. Сам лидер ЛДПР уже сделал её.

Чего он ждёт свою прививку? Наша уже действует! — заявил Жириновский.

Американский лидер сдал положительный тест на COVID-19 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не разрешёнными препаратами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для лечения от коронавирусной инфекции Дональда Трампа врачи использовали препарат, созданный на основе образцов крови трёх жителей Сингапура, переболевших COVID-19. Об этом пишет издание Straits Times.