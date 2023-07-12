«Хата точно с краю»: Лебедев об изъятии своей квартиры в Киеве Дизайнер Лебедев заявил, что будет скучать по изъятой квартире в Киеве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артемий Лебедев

Дизайнер Артемий Лебедев написал в своем Telegram-канале, что он будет скучать по своей недвижимости в Киеве, которая была изъята по решению украинских властей. Блогер опубликовал фотографии одной из конфискованных квартир.

Моя хата теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней, — написал он.

О конфискации имущества блогера ранее объявила директор департамента санкционной политики украинского Министерства юстиции Инна Богатых. Чиновница отметила, что дизайнер лишился жилья из-за гражданской позиции.

У Лебедева не было возможности посещать свою недвижимость в Киеве в течение нескольких лет. В 2017 году украинские власти запретили ему въезд в страну. Осенью 2022-го в отношении блогера были введены персональные санкции. Позднее Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения за репортаж о Запорожской АЭС.

СБУ назвала дизайнера сторонником «антиукраинской общественной позиции» и идеологии русского мира. Также блогера обвиняют в поддержке республик Донбасса.