Зерновая пыль иногда взрывается не просто так: что случилось в порту Турции

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В турецком порту Дериндже прогремел взрыв. По официальной версии, сдетонировала зерновая пыль. В результате из 16 расположенных на побережье элеваторов оказались поврежденными 13. В целом неприятное, но вполне возможное происшествие. Однако иногда интригует не столько само событие, сколько предшествовавшие ему обстоятельства.

Кто грузил на суда взрывчатку

Зерновая пыль, накапливаясь в замкнутом пространстве элеваторов, действительно опасна. Эксперты утверждают, что взаимодействие зерновой или мучной пыли с красителями, сахаром, серой может приводить к детонации. Иными словами, вызвать нечто похожее на самый настоящий объемный взрыв. Но, как говорится, есть определенные нюансы.

Мы же помним, как совсем недавно турецкое судно, направлявшееся через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, было завернуто. В трюме обнаружили специально оборудованное помещение со следами... взрывчатки. Выяснилось, что прежде на этом корабле ходила целиком украинская команда. Вскоре в трюме еще одного сухогруза опять были найдены следы то ли гексогена, то ли иной сильной взрывчатки. А ведь турецкие власти осуществляли формальный контроль за такими кораблями.

Понятно, что подобные «открытия» не способствовали дополнительной решимости Москвы продолжать зерновую сделку. Тем более в ее нынешнем дискриминационном по отношению к России формате. Но ведь взрывчатка эта где-то хранилась, где-то загружалась перед тем, как быть доставленной, видимо, в Одессу или порт Южный. И ее явно не могли перегружать в открытом море с корабля на корабль. Самоубийц среди матросов не наблюдется.

Естественно, можно строить любые предположения, но уж слишком мощным оказался взрыв. Да еще каким-то конвейерным. Кстати, сера, как известно, входит в состав порохов и взрывчатых веществ. Да и взрыв случился в момент загрузки очередного судна. Нельзя исключать, что проскочила какая-то искра.

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Момент взрыва словно подгадали

Зерновая сделка остается в замороженном состоянии. Россия требует удовлетворения своих законных требований, на нее не прекращается бессмысленное давление. Однако Реджеп Тайип Эрдоган ждет встречи с Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним возможные варианты продолжения выгодного для Анкары сотрудничества в зерновой сфере. В Турции едят много хлеба, и возможный рост цен способен усугубить местные проблемы.

Однако Москва, как сообщают инсайдеры, готова обсудить другие варианты сотрудничества вне черноморской инициативы. В частности, ведутся разговоры о создании в Турции некоего зернового хаба, который способствовал бы обработке массивов российского зерна перед его поставками в третьи страны.

Идея эта представляется интересной и для Турции, и для России. Но, видимо, мало вписывается в планы иных великих держав, для которых важно не столько обеспечить вывоз украинского зерна по самому простому маршруту, сколько иметь в своем распоряжении гарантированный безопасный и неконтролируемый «гуманитарный» морской коридор. Разного рода морские дроны продолжают завозиться на Украину. А им желательно разгоняться по таким коридорам.

Так что вполне вероятно, что турецким властями, известным своею многовекторностью, некая западная спецслужба (почему не Мi6) сделала откровенный намек. Чтобы Анкара умерила самостоятельность.

Август — месяц сбора урожая

Между тем комбайны на полях работают с перегрузкой. Идет зерно нового урожая. И в таком природно-коммерческом контексте взрывы в турецком порту выглядят двусмысленно. Нагнетается ситуация с продовольственной безопасностью. Возможно, вполне подготовленный взрыв сделан с целью усилить беспокойство в странах третьего мира, опасающихся как роста цен, так и сокращения поставок доступного зерна. А это все идеально вписывается в известную доктрину управляемого хаоса.

Посмотрим, последует ли какое-то продолжение странных турецких взрывов.