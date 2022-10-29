Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Перу

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Перу 28 октября было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 92 километрах на юго-восток от города Ика. Население города составляет 246 тысяч человек. Очаг залегал на глубине два километра.

Информации о пострадавших и данных о разрушениях не поступало.

Незадолго до этого землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 79 километрах к востоку от Ики.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области утром 25 октября произошло землетрясение. Его интенсивность оценивается в 4 балла. По имеющимся данным, жители Иркутска почувствовали толчки около 8 утра по местному времени (03:00 мск).

Также сообщалось, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Тайване. Еще 142 человека пострадали. Эпицентр землетрясения располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Кроме того, у Курильских островов были зафиксированы два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,9. Эпицентры подземных толчков располагались в 158 и 128 километрах от острова Итуруп. После этого в районе Курил произошли еще два землетрясения, магнитудой 4,6 и 4,8.