https://static.news.ru/photo/24380ab4-d1f5-11e9-a888-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.dе/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского до слёз рассмешила юмористическая сцена, разыгранная студией «Квартал 95» во время закрытой части 16-го ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия» YES.

По сценарию на проекторе появился чат в известном мессенджере, где якобы происходит неформальное общение лидеров России, Великобритании, США, Франции, Китая, КНДР, Южной Кореи, Украины и Финляндии.

В адрес России шутка была посвящена желанию Москвы «аннексировать» Британию. При этом Китай предлагал США купить поддельную Гренландию в 10 раз дешевле оригинала. Появился в чате и «лидер КНДР», который похвастался перед коллегами новыми стикерами с ракетами.

Когда разговор зашёл о деньгах, в чате внезапно появился бывший президент Украины Пётр Порошенко, а Финляндия проявила активность лишь в самом конце переговоров, написав лаконичное «привет».

Досталось и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который прислал собеседникам несколько неудачных селфи, объяснив это тем, что только осваивает этот вид фотографии.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил со студией «Квартал 95» на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES). Глава государства вышел на сцену вместе с актёром Юрием Великим, который его пародирует.