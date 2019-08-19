Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара, бросившая кусок каравая на землю, не хотела проявить неуважение к украинскому народу, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет, — написала Мендель на своей странице в Facebook. Через несколько минут после...