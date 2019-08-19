Президент Украины Владимир Зеленский уволил исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации, - говорится в документе.
17 июля украинский лидер встретился с руководством аэрогавани в Николаеве Федором Барны. Зеленский выслушал жалобы на нехватку диспетчеров и небольшое число регулярных рейсов, а также о затяжной стройке терминала николаевского аэровокзала. Зеленский предложил и.о. губернатора Николаевской области Вячеславу Боню написать заявление об увольнении, который был назначен на эту должность в июне, писал News.ru.