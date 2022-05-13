Зеленский: Украина не намерена признавать Крым и автономию ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Украина не намерена признавать Крым частью России, а также не готова говорить об автономии ДНР и ЛНР, заявил в интервью телекомпании RAI 1 президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, эти вопросы необходимо «отставить», так как они осложняют процесс мирных переговоров и встречи президентов Украины и России.

Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ [о том], что не ко времени решение по Крыму. Идёт война, ко времени — человеческие жизни, — сказал Зеленский.

По его словам, в ходе российско-украинских переговоров в Турции делегация Киева предлагала урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет, однако не получила от России ответа на этот счёт.

Ранее президент Украины заявил, что готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным об урегулировании ситуации, причём «без посредников». Он уточнил, что Киев ставит вопрос об отходе российских военных на рубежи до 24 февраля, тогда как в украинском обществе отрицaтельно относятся к теме переговоров президентов двух стран.