Зеленский связал завершение «Северного потока — 2» с проблемами в Донбассе

https://static.news.ru/photo/47ee60ca-ce97-11eb-b621-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Завершение строительства российского газопровода «Северный поток —2» позволит России заблокировать поставки энергоносителей через территорию Украины и тем самым принудит её к диалогу с самопровозглашёнными республиками в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

По мнению Зеленского, такая ситуация возникнет, если Запад не вступится за Украину и не предоставит ей гарантий безопасности.

А самое главное в безопасности гарантий — это возвращение наших территорий, — заявил Зеленский.

Политик считает, что газопровод является «политическим оружием» против Киева. Зеленский подчеркнул, что пока Москва «всех переигрывает» в этом направлении. Более того, президент Украины пообещал обеспечить Донбасс газом в случае отказа России осуществлять транзит.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию против строительства газопровода «Северный поток — 2». Документ поддержали 452 парламентария, против выступил лишь один.