Зеленский: Россия выпустила по Украине более 4700 ракет

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 270 дней открытого военного противостояния Россия выпустила на территорию страны более 4700 ракет. По его словам, в результате атак «сотни украинских городов оказались сожжены, а тысячи человек погибли». Видео с выступлением Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Министерство обороны России это заявление никак не прокоментировало.

Россия применила более 4700 ракет за 270 дней полномасштабной войны. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны. Мы должны это остановить. <...> Возвращение мира возможно! Но оно возможно, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора, — сказал Зеленский.

Также он напомнил требования Киева по установлению мира с Москвой. По его словам, Украине должны быть предоставлены радиационная, ядерная, энергетическая и продовольственная безопасности, все пленные и депортированные должны быть освобождены, боевые действия должны быть прекращены, а российские войска выведены с Украины, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, окончание боевых действий должно быть задокументировано.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве. По его словам, необходимо принуждать Украину к исполнению Минских соглашений, несмотря на то что они уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах. Самой Украине также следует вернуться к обязательствам, которые она взяла на себя с провозглашением независимости, включая уважение прав своих граждан, нейтралитет и статус безъядерного государства.