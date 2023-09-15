Зеленский проиграл Пригожину в гонке за звание самого влиятельного еврея The Jerusalem Post не внесла Зеленского в список самых влиятельных евреев мира

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Имени президента Украины Владимира Зеленского не оказалось в списке 50 самых влиятельных евреев в мире, который газета The Jerusalem Post опубликовала к празднику Рош ха-Шана. При этом журналисты посчитали нужным упомянуть бизнесмена Евгения Пригожина.

Авторы рейтинга напомнили о ресторанном бизнесе Пригожина, а также о «фабрике троллей», которую, как утверждают в издании, создали для «вмешательства в президентские выборы в США». Имя погибшего в прошлом месяце предпринимателя не попало в топ-50. Его разместили на 52-м месте с пометкой «Постскриптум».

Зеленский в списке вообще не фигурирует, хотя в прошлом году издание разместило его на первой строчке, назвав «не только самым влиятельным евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете». В 2023 году лидером рейтинга стал Сэм Альтман, директор американской компании OpenAI, которая известна разработками нейросетей. Второе место занял глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, а третье — госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что в августе в Тверской области разбился бизнесджет Embraer Legacy. Как выяснилось позднее, на борту был предприниматель Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В результате катастрофы никто из пассажиров не выжил.