Зеленский предложил обменять Белгород на НАТО: чем это грозит России Слова президента Украины вызвали резкую реакцию Москвы

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский в Дании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» принадлежащий России Белгород на членство Киева в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом он сказал на пресс-конференции в Дании. Сейчас Киев ждет поставки американских самолетов F-16, чтобы усилить армию. О том, какие угрозы существуют для Белгорода и поможет ли Украине новое вооружение Запада, — в материале NEWS.ru.

Какую сделку предлагает Зеленский

Зеленский отправился в Данию после того, как на прошлой неделе там согласились передать ВСУ оставшиеся запасы американских истребителей F-16. Украинский лидер провел встречи с премьер-министром страны Метте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента. Вечером 20 августа он опубликовал в своем Telegram-канале полное видео пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства королевства.

Одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать звучащие в последнее время предложения отдать часть территорий Украины в обмен на вступление в НАТО. Ответ украинского лидера оказался неожиданным для многих и вызвал смех аудитории.

«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», — пошутил Зеленский.

Украинский лидер высказался так, потому что в Киеве недовольны позицией Североатлантического альянса. Как заявил на прошлой неделе глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен, Украина может вступить в военный блок, уступив часть своих территорий России. Он отметил, что сейчас ведется дискуссия о возможном статусе после конфликта, в этом контексте и поднимался вопрос передачи территорий.

В ответ на слова Йенссена Киев назвал недопустимыми разговоры о вступлении в НАТО в обмен на уступки Москве. «Всегда предполагал, что Альянс, как и Киев, не торгует территориями», — заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Позднее Йенссен извинился за свои слова. «Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, я не должен был так говорить. Это было ошибкой», — пояснил Йенссен.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и Марк Рютте (справа)

Как отреагировали в Москве на слова Зеленского

Заявление Зеленского о готовности обменять Белгород в обмен на вступление в НАТО вызвало резкую реакцию в Москве. «Видимо, у Владимира Зеленского случилась передозировка», — завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале заявил, что украинский президент все еще думает, что играет в КВН. «Даже датская премьерша таких шуток не понимает», — саркастически заметил Журавлев.

С ним согласился коллега по нижней палате Александр Бородай. В беседе с NEWS.ru политик отметил, что даже не понимает смысла «этого бреда». «Зеленский хотел этим сказать, что в состоянии взять Белгород? Он не в состоянии взять Белгород, это довольно очевидно. Он просто треплется. Зачем мы должны обсуждать то, что говорит наркоманский клоун?» — недоумевает Бородай.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал такие заявления Зеленского «просто бахвальством».

Чего ожидать Белгороду от Киева

Белгород находится под большой угрозой, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют объекты гражданской инфраструктуры, не добившись успехов на поле боя, предположил в беседе с NEWS.ru член Ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушкин.

«Жителям приграничных регионов придется пережить очень тяжелое время, потому что украинское государство, которое загнано в угол своими политиками, как крыса, будет бросаться в агонии, пытаясь жестоко и максимально сильно покусать, не имея возможности ничего сделать на поле боя», — считает Макушкин.

При этом эксперт сомневается, что в новых атаках на Белгород украинским военным помогут американские F-16. По его словам, пока Киеву это вооружение никто не передал, и когда это произойдет — непонятно.

«F-16 передадут после того, как Нидерланды получат новые F-35. Если выражаться на простом языке, может быть, когда-нибудь Запад передаст эти самолеты. Но пока неизвестно, переживет ли Украина зиму, развалится фронт или смогут ВСУ поддержать оборону», — задается вопросом Макушкин.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский в Дании

Почему Зеленский заговорил о захвате Белгорода

Политологи расценивают заявления Зеленского как попытку повлиять на ментальное восприятие украинского социума. Именно поэтому их глава государства снимает видео, где он сидит в кабине истребителя F-16, с помощью которых украинцы намерены победить русских, считает Макушкин.

Захватить Белгород Киев не в состоянии — это очевидный факт, поделился мнением в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Никакие атаки F-16 на Белгород не позволят ВСУ захватить этот город. Заявления Зеленского рассчитаны на украинское общество, которому сейчас важно внушить оптимизм», — заявил Онуфриенко.

Когда ранее Украина хотела захватить Белгород

Политики Киева нередко заявляют, что Украина могла бы претендовать на российскую Белгородскую область, так как украинцы начали заселять эти земли в XVII веке, в период правления царя Алексея Михайловича.

Историк и политолог Игорь Иваненко пишет, что некогда у города были все шансы оказаться в составе Украины. После распада Российской империи политики спорили о том, в чей состав должен войти город.

«Аргументация необходимости перехода Белгорода в состав УССР при этом выдвигалась развернутая: тесная транспортная связь Белгорода с Харьковом и Сумами, ориентация на сбыт в Харькове продукции белгородского земледелия и меловой продукции, ориентация белгородских „отходников“ (селян, зарабатывающих в городах) на харьковский рынок труда, наконец, большая культурная притягательность Харькова для близлежащего Белгорода», — пишет Иваненко.

Однако в 1924 году состоялась конференция Белгородской организации РКП(б), где абсолютным большинством голосов окончательно высказались против изменения существовавшей на тот момент государственной принадлежности Белгородского уезда.

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