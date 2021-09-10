Зеленский попросился в НАТО на встрече с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хочет видеть Украину в НАТО. Об этом украинский лидер сообщил телеканалу CNN.

Однако самостоятельно такое решение республика принять не может.

Он (Джо Байден. — NEWS.ru) сказал: «Я думаю, что вы должны быть там (в НАТО. — NEWS.ru), но это зависит не только от меня, — сказал Зеленский.

Также президент Украины на вопрос, боится ли он, что Штаты оставят Украину без поддержки, ответил, что его страна не так зависима от США, как Афганистан, поэтому беспокоиться ему не о чем.

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что выдвинутые Киевом условия для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского неприемлемы. Так он отреагировал на слова пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, заявившего, что встреча возможна, если на ней поднимут вопрос об «оккупированных территориях».