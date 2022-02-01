Зеленский отменит срочную службу на Украине с 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому срочную службу в стране отменят с 1 января 2024 года. В документе он дал кабмину поручение внедрить «модели интенсивной системы военной подготовки». Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Кабинет министров Украины обеспечивает подготовку и внесение в Верховную раду Украины проектов законов о внедрении модели интенсивной военной подготовки как возможной альтернативной формы призыва и прекращения призыва граждан Украины на военную службу с 1 января 2024 года, — говорится в документе.

Кроме того, Зеленский также дал ряд распоряжений Министерству обороны страны. В частности, в указе говорится об ускорении разработки и внесения в кабмин проекта концепции обеспечения жильём военнослужащих и их семей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об армии. Согласно документу, численность вооружённых сил страны вырастет на 100 тысяч человек за следующие три года, а срок службы контрактников будет увеличен.