Зеленский обсудил с Макроном российско-украинские переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом украинский лидер сообщил в своём видеообращении в Telegram. По словам Зеленского, в ходе беседы стороны в том числе обсудили мирное соглашение с РФ.

Говорили с президентом Французской Республики о нашем взаимодействии, о поиске решения для мира, для освобождения наших территорий. Для спасения наших людей, — сказал Зеленский.

Он назвал переговорный процесс с Россией «непростым и неприятным», отметив при этом, что он необходим. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона всегда искала мирное решение конфликта.

Тем более мы заинтересованы в мире сейчас, — заявил он.

О переговорах Макрона и Зеленского также сообщил Елисейский дворец. Там отметили , что лидеры двух стран обсудили пути выхода из сложившегося кризиса.

Президент ещё раз заявил о поддержке Франции Украине и её готовности сделать больше [для страны] с европейскими партнёрами. Он обсудил с ним возможные перспективы выхода из кризиса, — сообщили в Елисейском дворце.

Президент Франции ранее неоднократно связывался с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, чтобы обсудить ситуацию на Украине. В ходе последней беседы Путин рассказал Макрону про преступления украинских неонацистов в Донбассе. В частности, российский лидер указал на массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов ДНР и ЛНР.