Зеленский надеется поцеловать туфлю Байдена

Итак, в четверг, 24 марта, в Европу вновь прилетает президент США Джо Байден. Пожилому политику такой перелёт вряд ли даётся легко. И раз он лично спешит встретиться с лидерами американских стран-сателлитов, значит, в нынешних обстоятельствах он придаёт такому броску через Атлантику большое значение.

Первый сюрприз — это его намерение после обсуждения нынешних скорбных европейских дел в натовском кругу, а потом и персонально с лидерами ведущих государств Старого Света и Японии добраться до самого верного штатовского союзника — Польши. Конечно, таким образом панов в Варшаве поощрят за русофобию на грани окончательного буйного помешательства вроде призыва прервать с Москвой все остающиеся экономические связи. Польша последовательно играет роль того самого карася, который не даёт расслабиться под американским давлением крупным европейским щукам.

Понятно, что визит Байдена в Варшаву вряд ли приведёт в восторг крупных европейских акторов — Францию и Германию. Во-первых, Польша постоянно задирает Европейский союз, стремясь навязать ему собственную повестку и правила игры. Правда, ныне по случаю нашей военной операции на Украине Варшава выглядит абсолютно неприкосновенной, к ней не время применять давно обещанные финансовые санкции. А тут ещё Байден своим личным визитом фактически ставит польскую вольницу на один уровень с великими европейскими державами. Это даст повод разного рода любителям конспирологии поразмышлять на тему не просто усиления польских позиций в НАТО и ЕС, но о выдвижении Варшавы при полной американской поддержке на роль эдакого регионального ментора.

Джо Байден Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

К тому же Польша, без сомнения, удобный плацдарм для самых воинственных, на грани фола заявлений, которые по любому приведут местную аудиторию в абсолютный восторг. В частности, там ждут разъяснений от американского властелина по поводу индивидуального участия стран НАТО в конфликте на территории Украины.

Другой возможный сюрприз явления Байдена Европе касается стремления президента Украины Владимира Зеленского любыми средствами добиться личного контакта с высоким визитёром. Не исключено, что эта возможность подробно обсуждалась в ходе недавнего наезда в Киев тройки восточноевропейских премьеров. Для Зеленского такая встреча в той же Польше — это вопрос политического будущего. Если такая аудиенция ему будет предоставлена, это будет означать, что и впредь ставка коллективного Запада будет делаться на его персону.

Все же помнят, насколько холодно и в неурочное время Зеленский был принят в Вашингтоне. Однако теперь Владимир Александрович без малейших колебаний бросает собственную страну в топку американской политики и выполняет главную установку вашингтонского обкома — максимально затягивать конфликт, во чтобы он ни обошёлся в конечном итоге Украине.

Такое рвение новоявленного Квислинга может быть действительно одобрено личной встречей с Джо Байденом в качестве особого бонуса. А учитывая, что она может состояться в Польше, и местные бароны вполне способны поднять острый вопрос «восточных кресов», западно-украинских территорий, некогда входивших в состав межвоенной Речи Посполитой. Например, о преобразовании нескольких украинских областей в автономию, а фактически — польский протекторат. Тем более что ныне загнанный в угол Зеленский явно готов дать любые обещания в обмен на собственное политическое и физическое выживание.

Раньше удостоившимся аудиенции у папы позволялось поцеловать туфлю римского первосвященника. Для Зеленского Байден вряд ли специально почистит свои ботинки.