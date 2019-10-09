https://static.news.ru/photo/d933d774-e6fc-11e9-a833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские в Кривом Роге задержали мужчину, который сообщал о готовящемся убийстве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции Украины.

По данным РИА Новости , подозрительного гражданина сдали бдительные горожане. Мужчина уверял, что на главу государства готовится покушение, более того, он сам является предполагаемым «киллером». Его доставили в районное отделение полиции. По некоторым данным, он находился под воздействием алкоголя.

Ранее News.ru писал, что украинский депутат Алексей Гончаренко, который является сторонником экс-президента страны Петра Порошенко, обратился в ГБР с требованием начать расследование в отношении Зеленского. Политик призвал тщательно изучить заявления главы государства, сделанные в ходе его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.