Полицейские в Кривом Роге задержали мужчину, который сообщал о готовящемся убийстве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции Украины.
По данным
Ранее News.ru писал, что украинский депутат Алексей Гончаренко, который является сторонником экс-президента страны Петра Порошенко, обратился в ГБР с требованием начать расследование в отношении Зеленского. Политик призвал тщательно изучить заявления главы государства, сделанные в ходе его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен