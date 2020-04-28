Замглавы Минздрава Малайзии оштрафован за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Заместитель министра здравоохранения Малайзии Азми Газали признан судом виновным в нарушении введённого в стране особого положения о передвижении граждан.

Чиновнику выписан штраф в сумме 1000 ринггитов (около $228). В случае если замминистра не оплатит его, ему грозит месяц тюремного заключения. Газали нарушил карантин 18 апреля, когда посетил одну из местных больниц с проверкой готовности к приёму заражённых коронавирусом, а после отправился обедать в кафе и поделился фотографией ланча в Facebook. В Малайзии приём пищи в общественных местах в настоящий момент запрещён, передаёт ТАСС.

Представители общественности, увидевшие фотографию с обеда в аккаунте чиновника, настояли на проведении проверки правоохранительными органами, что и привело к суду. Также оштрафован член правительства штата Перак Разман Закариа.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр техасского города Бомонт Бекки Эймс стала фигуранткой скандала. Женщину заметили в маникюрном салоне, в то время как такие салоны, как и парикмахерские, должны быть закрыты по указу губернатора штата Грега Эбботта из-за пандемии коронавируса. В соцсетях появилось фото, на снимке запечатлена градоначальник, размягчающая ногти в мисочке с водой.