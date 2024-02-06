Закат империи: подозреваемый в педофилии может стать королем Британии?

Фото: Yui Mok/AP/TASS

Принц Эндрю

Помните, как в 80-е в Лондоне потешались над нашей «гонкой на лафетах», серией смертей наших генсеков? Но, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Не так давно ушла из жизни Елизавета II, правившая Британией рекордные 70 лет, и вот рак обнаружен у 75-летнего короля Карла III. Мы по-христиански, от всей души делаем монарху выздоровления. Но факт остается фактом: состарившийся в ожидании трона король может уже скоро уступить первую роль своему старшему сыну принцу Уильяму. Для нас же цепочка этих происшествий интересна с точки зрения кризиса самой империи.

Да здравствует король?

Формально король влияет на политическую ситуацию в стране исключительно косвенно. Монарх утверждает кандидатуру премьер-министра, выступает в парламенте с тронной речью. И при желании может распустить парламент, притом что британский король остается формальным главой таких государств, как Австралия, Канада и Новая Зеландия, где его волю представляют генерал-губернаторы.

И хоть все это скорее церемониальные функции, но такие связи остаются важным инструментом в глобальной британской политике и мобилизации западных ресурсов. А потому кризис института империи, подрыв доверия к носителям ее прерогатив — важный шаг на пути построения иного, многополюсного мира.

И кажется, что члены монаршей семьи делают все, чтобы росло число скептиков в отношении сохранения такого государственного анахронизма. И недавние разоблачения похождений сына Елизаветы II принца Эндрю, развлекавшегося с малолетками на острове сводника Эпштейна, — это лишь дополнительный мерзкий штришок к общему портрету деградации монархии (а ведь Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле секс-услугами и связях с несовершеннолетними). Эндрю, кстати, тоже может стать королем. Хотя шансы у него и не очень высокие.

Ведь неслучайно на церемонию инаугурации Карла III не изволил прибыть президент США Байден. Вовсе не потому, что пожилому человеку трудно перелетать океан. Британской знати указали ее место во втором ряду. Пока была жива Елизавета II, она служила фасадом, за которым скрывались бесчисленные скандалы. Но их количество стало переходить в опасное для монархии качество.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Королева Великобритании Елизавета II

От смерти Дианы до измены Уильяма

Вся Англия сочувствовала популярной леди Диане, которой изменял принц Чарльз. Постепенно и Диана не осталась в долгу. Было много разговоров об истинном отце принца Гарри. А ее таинственная гибель в парижском туннеле в компании сына египетского миллиардера до сих пор вызывает многочисленные подозрения в причастности к автокатастрофе британских спецслужб.

Эстафету приняли и нынешние наследники первой категории. То Гарри снимется в нацистской форме, то он же после многочисленных романов женится на Меган Маркл, которую так и не приняла королева. И теперь в отместку Маркл готовит разоблачительные мемуары обо всем «святом» семействе.

Старший, принц Уильям, вроде бы удачно женился, этаким антиподом своего отца, пока в желтую прессу не просочились подробности о его романе на стороне с бывшей моделью Роуз Хэнбери. Парочка Уильяма и Кейт Миддлтон оказалась на грани развода. Но разлучницу поспешно выдали замуж за маркиза Чамли. Однако осадочек остался. И еще какой!

Так закат империи или затмение?

Когда Чарльз взял себе имя королей — неудачников Карлов, многие увидели в этом дурной знак. И не секрет, что изначально на него смотрели как на преходящую фигуру. Тем более что с детства он был болезненным и, мягко говоря, не отличался особым интеллектом.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Коронация Карла III

Слив, как считают, через спецслужбы и лично их главу Ричарда Мура информации о заболеваниях Карла III — это фактически старт передачи дел Уильяму в надежде подретушировать имперский фасад.

В 2025 году уже может пройти церемония его интронизации при сохранении за Карлом титула вроде короля-отца. Была же королева-мать при Елизавете II. Подготовка к смене монарха послужит и отвлечением от многих британских проблем: роста миграции, падения уровня жизни, последствий выхода из Евросоюза. Тем более что Гарри с женой вернется в Лондон, а Маркл, вероятно, убедят простить обиды и отказаться от публикации своих мемуаров.

Но авторитет монархии подорван. И чем больше будет там суеты и внутренних разборок, тем нам же лучше. На Украину останется меньше средств и времени.

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