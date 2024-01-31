Захарова: Запад ведет торговую войну против России Захарова: попытки Запада изъять российские активы – это воровство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изъятие российских активов, незаконно заблокированных в ряде западных стран, является воровством и торговой войной, заявила в ходе брифинга корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, конфискация российских средств станет грубым нарушением международного права.

Наша позиция в отношении изъятия российских активов, которые незаконно заблокированы в ряде западных юрисдикций — неизменна. Мы рассматриваем это не только как банальное воровство, но и как торговую войну, эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны. Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств — грубое нарушение международного права, — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Евросоюз останавливается из-за понимания того, что Россия примет ответные меры. По ее мнению, попытки Брюсселя изымать не сами активы, а доходы с них — также легитимизация воровства.

Залатать дыру с помощью российских активов — идея для ЕС крайне заманчивая. Единственное, что их останавливает — последствия. Они понимают, что ответ России будет чрезвычайно жестким. В Брюсселе решили прикрыться тем, что будут изымать не сами активы, а приносимые ими доходы. Какие бы мошеннические схемы в Евросоюзе бы не изобретали, это попытка легитимизации воровства, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза предварительно согласовали директиву Еврокомиссии, согласно которой прибыль от замороженных активов России будет регистрироваться отдельно и использоваться на нужды европейских стран, а также Украины. Эти деньги обложат налогом почти в 100% с последующим переводом в бюджет ЕС.

Разговоры об изъятии российских активов на Западе идут не первый месяц. Посол РФ в США Анатолий Антонов, говоря о самой возможности конфискации, ранее подчеркнул, что этот вопрос вынуждает другие страны задуматься о полном отказе от доллара. По его словам, такие «креативные» идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву.