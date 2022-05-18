Захарова: украинские националисты вербуют детей

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Украинские националисты привлекают к участию в своей деятельности детей, заявила представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга. По её словам, масштабная детская вербовка началась ещё в 2015 году. Тогда бойцы нацбатов принялись создавать детские лагеря «Юношеского корпуса», куда брали детей от восьми лет и старше. Там их обучали военному делу, в том числе «снайперской стрельбе», заявила Захарова. Она также отметила, что финансированием подобных проектов занимается Киев.

Масштабную деятельность по вербовке детей неонацисты из «Азова» начали ещё в 2015 году. Они организовали так называемые детские лагеря «Юношеского корпуса», куда принимали детей с восьми лет, а с 2016 года уже детей с семи лет. На нужды «Юношеского корпуса» выделяются средства из украинского госбюджета, — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки Украины (СВРУ) через своих агентов из числа граждан Польши собирала информацию о Приднестровье. Украинскую сторону интересовала информация об отношениях Молдавии и ПМР, а также перспективы российских миротворцев в непризнанной республике.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и посольств страны лично отбирают и нанимают боевиков с Ближнего Востока. По его словам, это члены разбитых Россией в Сирии террористических группировок, которые хотят отомстить всем русским. При этом дипломат отметил, что боевики не сильно отличают русских от украинцев.