Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале «хронологическую реконструкцию» военно-биологической активности США на Украине. По её словам, информация далеко не полная и даёт лишь примерное представление о масштабах этой деятельности.

Открытые источники, а также слитые в Интернет документы (в т.ч. через «Викиликс»), дают примерное представление о степени вовлеченности политических элит США в военно-биологическою активность на Украине, — написала Захарова.

Хронология включает в себя более чем 30-летний период и начинается с 1991 года, когда в США была запущена программа Нанна-Лугара для контроля / ликвидации советского оружия массового уничтожения, включая биологическое, в странах бывшего СССР. Завершающей датой в перечне является 8 марта 2022 года. В этот день замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд открыто признала сотрудничество Вашингтона и Киева по патогенам.

Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить, — добавила представитель МИД.

Ранее Захарова рассказала, что Россия пыталась получить доступ к биолабораториям на территории республик бывшего СССР. Однако мировые институты, которые могли бы посодействовать осмотру учреждений на Украине и в Грузии, отказали Москве в этом. По её словам, это может свидетельствовать только об одном — там проводились запрещённые законами эксперименты.