Захарова осудила США за ложь о причастности России к «гаванскому синдрому»

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что американская разведка и руководство ЦРУ намеренно вводили в заблуждение мировое сообщество из-за якобы причастности РФ к «гаванскому синдрому». Так дипломат прокомментировала статью газеты The Washington Post о том, что «гаванский синдром» у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями «иностранных противников», включая Россию.

То есть получается, что наш образ «империи зла» рушится на глазах? Напомню, что на протяжении нескольких лет то самое разведсообщество США и руководство ЦРУ, а также по их наводке и американские СМИ утверждали, что звездно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту. За этим якобы стояли спецслужбы стран «оси зла», в первую очередь России, — написала Захарова.

Она напомнила, что американцы также пытались обвинить в происходящем сверчков, которые якобы доводили сотрудников дипмиссии США до «шизофренических приступов».

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно его данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.