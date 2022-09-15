Захарова обвинила Запад в желании убивать россиян Захарова: под гарантиями безопасности Украины скрыто желание Запада убивать русских

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Документ о гарантиях безопасности Украины, подготовленный главой офиса украинского президента Андреем Ермаком совместно с экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, на самом деле скрывает желание Запада убивать русских, указала представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире на YouTube-канале министерства. По ее словам, в тексте документа идет речь о продолжении «накачки» Киева западным оружием и «натаскивании» украинских солдат для борьбы с Россией.

Мы же помним откровения Джорджа Буша — младшего, который буквально пару месяцев назад сказал, что главная задача Украины — убить как можно больше русских. Вот, видимо, таким красивым словом «гарантия безопасности» и называется очень некрасивое откровение. Это не гарантия безопасности Украины, это желание убивать нас, вот и все, — заявила она.

Захарова также обратила внимание, что раньше об этом не говорили в открытую, а лишь заявляли о необходимости переделать Россию, «чтобы мы стали правильными, хорошими».

Ранее Киев опубликовал проект гарантий безопасности для Украины. Договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также поставки военного снаряжения, оружия и разработку законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба.

Отмечается, что гарантии не исключают стремления Украины в НАТО, они лишь должны обеспечить безопасность страны, пока она не вступит в Альянс.