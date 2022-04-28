Захарова назвала сроки встречи трёхсторонней рабочей группы по Карабаху Захарова: встреча трёхсторонней рабочей группы по Карабаху состоится в ближайшее время

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоится в ближайшее время, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге. Она отметила, что Москва опирается на предложения Баку по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Оказывая содействие Еревану и Баку в вопросе подготовки мирного соглашения, российская сторона ориентируется на предложения по базовым принципам установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Они были подготовлены в Баку, получили конструктивную ответную реакцию со стороны Еревана. Мы считаем, что они являются хорошей основой для согласования позиций, — сказала Захарова.

Она подтвердила готовность Баку и Еревана двигаться навстречу друг другу. По её словам, по этой теме прорабатываются трёхсторонние контакты на высоком уровне.

Реальная работа в форматах, которые дают результат, очевидна. Мы так или иначе остаемся в существующих форматах, видим, что там работа идёт. Основное значение придаем форматам и реализации тех документов, которые в совокупности дают реальный результат. Этот результат чувствуют мирные жители, экономические операторы, регион в целом, — отметила Захарова.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов вновь заявил, что азербайджанские власти готовы начать процесс делимитации границы с Арменией. Министр также подчеркнул, что «нормализация отношений Азербайджана и Армении послужит интересам всех стран Южного Кавказа».

25 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл телефонный разговор с Байрамовым. Стороны обменялись мнениями о реализации договорённостей, достигнутых на уровне лидеров Армении и Азербайджана, а также согласовали структуру комиссии по делимитации границы и приграничной безопасности.

Министры иностранных дел двух стран достигли договорённости о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Мирзоян и Байрамов обсудили также вопросы, связанные с решением гуманитарных вопросов и подготовкой мирных переговоров.