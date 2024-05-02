Загадочные смерти специалистов Boeing. Что они знали, кто их убил?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Евгений Потехин

Уже двое связанных с Boeing экспертов умерли менее чем за два месяца. На днях в США скончался Джошуа Дин — один из осведомителей, сообщивших о проблемах при производстве самолетов авиагиганта. В марте этого года мертвым был найден другой информатор — Джон Барнетт. Обстоятельства их ухода из жизни вызывают вопросы, хотя полиция и не обнаружила каких-либо признаков насильственной смерти. О том, кому может быть выгодна смерть Джошуа Дина и Джона Барнетта, — в материале NEWS.ru.

Из-за чего умер второй разоблачитель дефектов Boeing

Джошуа Дин — экс-аудитор качества в Spirit AeroSystems, компании — поставщике комплектующих для Boeing. Он был одним из первых информаторов, сообщивших о нарушениях при производстве самолетов серии 737 Max (Spirit занимается сборкой фюзеляжа лайнеров). 30 апреля мужчина скончался в больнице Оклахома-Сити после короткой и внезапной болезни.

Дину было 45 лет. Как утверждает издание Seattle Times, он вел здоровый образ жизни и вплоть до заболевания не жаловался на здоровье. Около двух недель назад Джошуа отправился к врачу из-за проблем с дыханием. У него диагностировали пневмонию и серьезную бактериальную инфекцию. Последние две недели мужчина находился в критическом состоянии, у него отказывали органы.

Смерть Джошуа Дина прокомментировали в Spirit AeroSystems. Там назвали случившееся «внезапной потерей» и «ошеломляющей новостью». При этом Дин не работал в компании уже год. Его уволили в апреле 2023 года под предлогом, что в ходе одной из проверок он якобы не заметил дефект, который позже привел к приостановке поставок.

После увольнения Дин обратился с жалобой в Министерство труда США. Мужчина был уверен, что в действительности его отстранили от должности именно из-за ситуации вокруг Boeing и озвученных им опасений.

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Что Джошуа Дин рассказывал о проблемах Boeing 737 Max

В октябре 2022 года в ходе аудита сборочной линии компонентов Boeing Джошуа Дин обнаружил, что механики нарушали технологию сверления отверстий в гермошпангоуте самолетов серии Max, а также заметил, как один из специалистов без соответствующего разрешения занимался переделкой кормовой переборки. Он доложил об этом своему начальству, но там его замечания проигнорировали.

Позже мужчина обратился в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и сообщил о «грубых нарушениях [со стороны Spirit] по части качества на производственной линии лайнера 737». Также его показания легли в основу иска акционеров Spirit AeroSystems к руководству компании.

Инвесторы посчитали, что преуменьшение проблем и неспособность менеджмента их своевременно решить привели к падению стоимости ценных бумаг, и хотели возместить свои убытки. В компании же все доводы истцов отрицали.

На судебном процессе Дин утверждал, что в результате пандемии COVID-19 компания лишилась большого количества сотрудников, в итоге набирать приходилось менее опытный персонал, что привело к снижению качества работ и частым «переделкам».

Лэнс Томсон, бывший коллега Дина, на том же процессе рассказывал, что на предприятии Spirit в Уичито (Канзас) сроки ставились превыше качества и безопасности. Руководство хотело, чтобы число выявляемых дефектов было ниже, и механики, соответственно, старались их скрывать.

По итогам расследования одного из инцидентов с участием Boeing 737 Max специалисты FAA выяснили, что сотрудники Spirit AeroSystems использовали ключ-карту от отеля для проверки уплотнителя двери, а вместо смазочных материалов для нее наносили на уплотнитель жидкое мыло для посуды, которое позже смывали водой.

Как сообщало издание The New York Times со ссылкой на Управление гражданской авиации США, компания Boeing провалила 33 аудита из 89, а Spirit AeroSystems — 7 проверок из 13.

Фото: Seattle Aviation Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как умер первый разоблачитель проблем Boeing

Двумя месяцами ранее в Южной Каролине скончался бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт. Он тоже был одним из тех, кто высказывал опасения относительно производственных стандартов компании. Барнет и Дин прямо не связаны друг с другом, однако известно, что их интересы представляет одна и та же юридическая фирма из Южной Каролины.

9 марта 62-летний Барнетт был найден мертвым в собственной машине на парковке одного из отелей. По версии полиции, мужчина покончил с собой. При этом известно, что за неделю до самоубийства инженер под присягой дал первые показания по делу AIR21 и в день смерти должен был дать их повторно.

Барнетт проработал в Boeing больше 30 лет. Он покинул компанию в 2017 году. Дело AIR21, по которому мужчина проходит свидетелем, связано с его заявлениями о том, что сотрудники авиапроизводителя устанавливали на самолеты «второсортные детали», некоторые из которых якобы извлекались едва ли не из мусорных баков.

В частности, в 2019 году инженер рассказал, что обнаружил проблемы в системах аварийной подачи кислорода самолетов Boeing, что могло привести к несрабатыванию четверти кислородных масок в случае экстренной ситуации. Как и коллега из Spirit AeroSystems, он также указывал на спешку при проведении работ в ущерб качеству и безопасности.

По словам Барнетта, руководство игнорировало его опасения. В компании отрицали наличие проблем. Однако проверка, проведенная Федеральным управлением гражданской авиации, подтвердила показания мужчины.

Когда стало известно о смерти Барнетта, в Boeing заявили, что «опечалены известием о его кончине», и выразили слова поддержки его близким.

Фото: C. Aluka Berry/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что известно об инцидентах с участием лайнеров Boeing

За последние месяцы самолеты Boeing несколько раз попадали в авиаинциденты. Так, в минувшем апреле на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Денвера в США у лайнера Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines оторвалась обшивка одного из двигателей.

Инцидент произошел на высоте 3140 метров. Воздушное судно с 135 пассажирами на борту пришлось развернуть спустя 25 минут после вылета. Никто не пострадал. Похожий случай произошел в середине марта в Орегоне на самолете Boeing 737 авиакомпании United Airlines.

За несколько дней до этого у лайнера Boeing 737 авиакомпании Royal Air Maroc, летевшего из Москвы в Касабланку, взорвался правый двигатель. Борт начало кренить. После того как пилотам удалось выровнять судно, было решено совершить экстренную посадку в Танжере. На этот раз тоже обошлось без пострадавших.

В январе текущего года у самолета Boeing 737 Max авиакомпании Alaska Airlines во время полета вылетел иллюминатор. Лайнер почти с 180 людьми на борту был вынужден совершить экстренную посадку. Перевозчик подал на Boeing в суд и в итоге получил от авиапроизводителя компенсацию в размере $160 млн.

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Boeing 737

Какие еще проблемы замалчивает Boeing

Недавно появился третий осведомитель. Сэм Салехпур — бывший инженер Boeing, который проработал в корпорации больше 10 лет, — рассказал The New York Times о наличии серьезных дефектов в самолетах 777 и 787 Dreamliner.

Речь идет о крошечных зазорах в фюзеляжах, что приводит к большему износу самолета и может вызвать катастрофические последствия. По его словам, проблемы возникли при изменении процесса установки и скрепления крупных секций фюзеляжа. В местах соединений они имеют неодинаковую форму, из-за чего «люди прыгают на части самолета, чтобы выровнять их».

Читайте также:

Что известно о загадочном убийстве трех пенсионерок в Подмосковье

Просроченные запчасти? Как ремонтируют самолёты в РФ в условиях санкций

Женщины, алкоголь, хейт: подробности загадочной смерти хоккеиста Кольцова