«Задний двор Америки»: эксперт о вступлении Аргентины в БРИКС Эксперт Разуваев: стремление Аргентины вступить в БРИКС говорит о провале изоляции России

Фото: PM of India/Global Look Press

У стран «Большой семерки» не получилось изолировать Россию от остального мира, заявил в беседе с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Более того, нынешняя ситуация разделила планету на страны той же G7 и весь остальной мир, который оказался «больше и злее». Об этом, по его словам, свидетельствует намерение Аргентины вступить в БРИКС, что может сказаться в том числе и на США.

Вступление Аргентины в БРИКС — это не только экономическое укрепление блока, но и, как его называют сами Штаты, вход на задний двор Америки, так что для США это очень неприятная ситуация, — заявил Разуваев.

Ранее о намерении Аргентины вступить в БРИКС сообщил президент страны Альберто Фернандес, отметив, что Аргентина стремится быть полноправным членом группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта. К тому же Аргентина является ответственным поставщиком продуктов питания и признанным мировым игроком в области биотехнологий и логистики.

Сенатор Алексей Пушков указал, что желание Аргентины и Ирана вступить в БРИКС говорят о тщетности антироссийских усилий Запада. Он также назвал прорывом желание двух стран присоединиться к союзу.