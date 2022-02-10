Забыть Асада: Россию и США обвиняют в закулисной сделке

Администрация президента Джо Байдена пытается отбиться от обвинений в предполагаемой сделке по Сирии с российскими властями. Повод для споров дал материал в Foreign Policy, согласно которому Москва и Вашингтон заключили непубличные договорённости об ослаблении давления на президентский дворец в Дамаске. Инициатива сводится к оптимизации повестки дня Совета Безопасности (СБ) ООН — сокращению дискуссий о химическом оружии и полномочиях Башара Асада. Несмотря на то что у инициативы есть свои критики, в экспертной среде полагают, что международная площадка и без того была неэффективна в этих вопросах.

Со ссылкой на источники Foreign Policy сообщило , что российские и американские дипломаты договорились снизить интенсивность дискуссий в СБ ООН по наиболее конфликтным темам в контексте сирийского кризиса. Это вопрос химических арсеналов Дамаска: заседания по этой проблематике предложено сделать всего лишь ежеквартальными. Кроме того, это вопрос политического трансфера, на который всё ещё рассчитывают противники Асада: встречи по этому поводу предлагают проводить раз в два месяца.

Идея была презентована другим представителям стран — членов СБ ООН 31 января, пишет Foreign Policy. Некоторые из них приняли её враждебно, почувствовав, что их оставили за бортом урегулирования. Более того, начали раздаваться голоса, что международное сообщество теряет интерес к разрешению вооружённого кризиса в Арабской Республике.

В связи с этим заместительнице руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалине Портер пришлось комментировать появившиеся данные.

Мы продолжаем активно подталкивать СБ к урегулированию кризиса в Сирии во всех возможных измерениях. Программа работы Совета является результатом переговоров между всеми членами, — отметила она.

Впрочем, некоторые дипломаты, работающие при ООН, выразили удовлетворение возможной оптимизацией повестки дня по Сирии. Некоторые собеседники Foreign Policy заявили, что время, которое уходит на споры, можно было бы потратить с большей пользой.

Мягкость как принцип

Уступки США по сирийскому досье носят систематический характер, но не всегда получают широкую огласку. В ноябре администрация Байдена распорядилась дать представителям различных НПО разрешение не только вести взаимодействие с Дамаском в гуманитарной сфере, но и производить различные транзакции. К примеру, инвестировать в инфраструктуру, закупать сирийскую нефть, взаимодействовать с представителями президентского дворца. Соответствующая активность, как тогда подчеркнула глава Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина Андреа Гаки, должна отвечать гуманитарным нуждам, удовлетворяя базовые потребности простого населения, страдающего от войны, и оказывая поддержку «в построении демократии».

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Дискуссия вокруг энергетической инициативы, которая призвана обеспечить Ливан газовыми поставками транзитом через Сирию, также оказалась осложнена проблемой смягчения санкций. Экономическое взаимодействие с Дамаском или проводниками его интересов блокируется американским «законом Цезаря». За то время, пока Байден находится у власти, в конгрессе сформировалась двухпартийная группа законодателей, которые считают, что Белый дом с неготовностью идёт на сдерживание Дамаска. В январе она обратилась к Байдену с письмом, под которым стоит подпись в том числе главы комитета палаты представителей по иностранным делам Грегори Микса. От президента требовали объяснить деприоритизацию сирийского вопроса.

«Ничего не решают»

Нынешняя ситуация в СБ ООН разочаровала сирийскую оппозицию. Её представительница Дима Мусса заявила, что оптимизация повестки международного органа «является отражением реальности», международного тупика, который, по её оценкам, «способствует полной остановке сирийского политического процесса». Мусса выразила разочарование в связи с тем, что вопрос с судьбой Асада так и останется на периферии.

Дима Мусса Siavosh Hosseini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заметил, что дискуссии на уровне СБ ООН могли оказывать воздействие далеко не на многое.

Пожалуй, единственное, что из решений СБ ООН сейчас оказывает серьёзное влияние на ситуацию «на земле», это регулярные голосования о продлении работы механизма трансграничных гуманитарных операций ООН, позволяющих поставки гуманитарной помощи через неподконтрольные правительству Сирии погранпереходы. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

По словам эксперта, сейчас это разрешено только через КПП «Баб-аль-Хава» на границе Турции с сирийским Идлибом, но раньше были и другие — их число сократилось до одного по мере восстановления официальным Дамаском контроля над многими районами страны.

Именно этот вопрос чаще всего и вызывал жаркие споры между Россией и США, — отметил эксперт. — Что касается обсуждения в СБ ООН вопросов о химоружии и политическом переходе в Сирии, то они носят преимущественно церемониальный характер, в том смысле, что практически ничего не решают, так как позиции России и США там так кардинально расходятся.

В этой связи толком ни о чём там и нельзя было договориться, резюмировал эксперт.