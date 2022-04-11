Япония ввела санкции против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой

Среди 398 физических лиц, включённых Японией в список дополнительных санкций, значатся Мария Воронцова и Катерина Тихонова. В пресс-релизе японского МИД они указаны как дочери Владимира Путина.

В документе утверждается , что Воронцова и Тихонова являются дочерьми президента РФ Владимира Путина. Также в списке санкционных лиц фигурируют Мария Лаврова и Екатерина Винокурова. Они проходят как жена и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Санкции в отношении всех перечисленных предполагают заморозку активов, если таковые будут обнаружены на территории Японии.

Ранее стало известно, что Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из РФ. Причиной стала ситуация вокруг Украины.

Также Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка, а также ввела запрет на новые прямые инвестиции в РФ. С 12 мая новые инвестиции из Японии в РФ можно будет осуществлять только по особым разрешениям.