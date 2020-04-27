Япония внесла в список «запрещённых» стран Россию и Белоруссию

https://static.news.ru/photo/4fa83420-883f-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

Япония расширила список стран, откуда запрещён въезд в страну из-за коронавируса. В него попали Россия, Белоруссия, Украина и ещё 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Запрет вступает в силу с 29 апреля. Выдача виз иностранцам приостановлена до конца мая, сообщает Kyodo. Эти правила будут действовать в отношении ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Перу, Доминиканской республики.

В общей сложности в списке 87 «запрещённых» государств. До этого в него были включены США, Китай, Южная Корея, страны ЕС. Тем, кто был проездом в этих странах в течение двух недель и едет в Японию, будет также отказано во въезде.

Что касается России, то запрет носит чисто формальный характер, так как авиасообщение между странами было отменено ещё в марте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японский министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, который также координирует деятельность правительственного штаба по борьбе с распространением инфекции, ушёл на самоизоляцию. У одного из сотрудников оперштаба был выявлен коронавирус.